“Moon in June“. C’è Mauro Pagani

“Sergino Memories”: pronti per quattro giorni, intensi, di concerti in giro per l’Umbria per la stagione targata “Moon in June” dopo le due giornate all’Isola Maggiore. Prosegue il programma di iniziative in omaggio a Sergio Piazzoli, a dieci anni dalla sua scomparsa, con lo scopo di non far disperdere il patrimonio culturale e musicale legato allo storico promoter perugino.

Domani sera sarà ancora il Lago Trasimeno il “palcoscenico” del concerto: alla Rocca del Leone di Castiglione del Lago, con “Crêuza de Mä in tour” per Moon in June, protagonista sarà Mauro Pagani. Sono infatti passati quarant’anni dalla pubblicazione dell’album “Crêuza de Mä”, scritto da Fabrizio De Andrè e Mauro Pagani.

Pagani ha deciso di salpare per una nuova avventura accompagnato, questa volta, da un equipaggio di 6 musicisti e da una corista e un corista, per riproporre le avvolgenti sonorità, senza tempo e senza spazio, narrate nell’album. A coronare questo viaggio musicale, non mancheranno, poi, i brani del suo noto e apprezzato repertorio frutto di oltre cinquanta anni di carriera. L’appuntamento è alle 21.