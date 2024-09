Misericordia, decennale festeggiato coi volontari

GUALDO TADINO – La Confraternita di Misericordia di Gualdo Tadino ha festeggiato il decennale della propria fondazione. Lo ha fatto con la semplicità e la discrezione che caratterizzano il gruppo dei soci, con una concelebrazione eucaristica presieduta dal sacerdote diocesano don Maurizio Biagioni, autorevole e benemerita personalità nel settore per tanti anni di impegno vissuti anche nella realtà del suo paese, Palazzo d’Assisi; alla celebrazione nella basilica di San Benedetto hanno partecipato una trentina di volontari, ora guidati dal "governatore" Luigi Falcini e dal vice Stefano De Paolis. Nel corso del rito c’è stata la benedizione delle divise e poi, in piazza Martiri, quella degli autoveicoli a disposizione per i tanti servizi necessari da espletare. Alla festa del decennale hanno partecipato anche il sindaco Massimiliano Presciutti e l’assessore Gabriele Bazzucchi, che hanno espresso vicinanza verso una associazione che ha acquisito ampi meriti a livello sociale, con l’impegno profuso in tante situazioni e circostanze, con l’imperativo della solidarietà che ha caratterizzato l’azione di tutti. Il gruppo di volontari della Misericordia prese avvio nel 2014 inizialmente come "Gualdo solidale", con in testa Antonietta Piperni e Luigi Falcini; venne usata come sede provvisoria uno sala dell’oratorio salesiano; nel corso degli anni, con i tanti servizi attuati dai generosi volontari e con la creatività stimolata dai valori solidaristici, si è arrivati ad avere una nuova sede in via Santo Marzio, nell’area della ex Monina; ed ora ci sono anche 3 ambulanze e due auto per i servizi, alcuni in convenzione con la Asl.

Alberto Cecconi