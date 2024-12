Minori e ’lame’. Ascoltiamo il grido d’allarme

Nascondono coltelli negli zaini, tra libri e merendine. O nei cappotti griffati. E se ne portano uno in giro prima o poi finiscono per usarlo. I nostri ragazzi hanno bisogno di aiuto. Di giuste guide. Perché in questa generazione sempre più social le lame stanno diventando la normalità. Non parliamo di Milano o delle grandi città del Nord Italia. Ma della nostra Perugia. Anche tra queste strade, all’uscita di scuola, nei parchi, i giovanissimi iniziano a usare il coltello con la stessa disinvoltura con cui maneggiano lo smartphone. Stanno suonando le sirene di allarme e dobbiamo affrontare il problema e prevenirlo prima che diventi emergenza. O peggio ancora, abitudine.