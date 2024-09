Mezzo secolo insieme alla Volkswagen Golf. Raduno e new entry

Domenica, dalle 16 alle 19.30, da Autocentri Giustozzi, in via Settevalli, arriva la nuova Golf, che festeggia il suo 50esimo anniversario. Un’occasione per ammirare il nuovo modello ma non solo: è previsto, infatti, un raduno nel piazzale, in collaborazione con Autodromo di Magione, Automobile club Perugia e club VW Golf Passion, per cui sarà presente il presidente Antonio Danelli, raduno nel quale saranno esposte circa 40 modelli di ‘speciali’ Golf, oltre all’esposizione nello showroom di tutte le generazioni, dalla Golf 1 alla nuova.