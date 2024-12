Megaimpianti eolici. Continua la protesta

FOLIGNO Continua la mobilitazione delle associazioni cittadine contro i maxiprogetti eolici presentati per le montagne folignati. Il prossimo appuntamento è domani alle 17.30, per un incontro presso la Sala Video dell’Auditorium San Domenico. "Sì alla transizione ecologica frutto di una pianificazione regionale a difesa dell’ambiente e nel rispetto delle comunità - si legge nell’invito -, no all’invasione speculativa di impianti eolici industriali nel nostro Appennino". L’attenzione sull’argomento, in città, resta altissimo, anche dopo il via alla raccolta firme delle associazioni contro i progetti di eolico industriale. Petizione che ha raccolto anche la firma del sindaco Stefano Zuccarini: "Ho firmato la petizione per dire no agli impianti eolici nell’Appennino che snaturerebbero irrimediabilmente le nostre montagne e il nostro patrimonio naturale, ambientale e culturale. Invitiamo la Regione Umbria a dichiarare in modo inequivoco che il nostro Appennino non può essere un sito idoneo per questo genere di strutture, che non devono intaccare un patrimonio mondiale e il loro inestimabile ecosistema". Dibattuto il tema nel corso dell’ultimo consiglio comunale di Foligno, durante il quale è stata approvata una mozione presentata dal Pd e poi emendata dalla maggioranza. Il Consiglio comunale si è anche espresso due volte, e all’unanimità, per l’avvio dell’inchiesta pubblica come iter di partecipazione per i progetti.