Maxi-progetto per le fogne. Partono i lavori ad Agello

È in corso il progetto per il maxi-investimento fognario su Agello finanziato con un bando Pnrr di circa 3 milioni di euro inserito nella programmazione di Auri-Umbra Acque. A rendere noto l’avvio di questi importanti lavori è stato nei giorni scorsi il sindaco di Magione, Massimo Lagetti.

"Lo avevamo annunciato in campagna elettorale. Si tratta di un intervento – ha spiegato Lagetti – che consente di recuperare tutti gli scarichi fognari attualmente non depurati di Agello, Vignaia e Vallupina e convogliarli fino a una stazione di rilancio già esistente posta in località Terrioli, consentendo il collettamento di tutti i reflui delle frazioni coinvolte, all’impianto di depurazione Umbra Acque di San Sisto, allontanandoli peraltro dal bacino imbrifero del lago Trasimeno".

"L’opera – ha concluso – prevede la realizzazione di quattro stazioni di pompaggio e di circa 9,5 chilometri di condotte. Le strade comunali coinvolte nei lavori saranno adeguatamente riasfaltate. La fine dei lavori è prevista a settembre-ottobre 2025".