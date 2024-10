Master di Ascoli

FOLIGNO Folignati nativi e acquisiti protagonisti al corso per ‘Cavalieri di eventi storici’ creato dalla Quintana di Ascoli Piceno. L’esperimento, alla sua prima edizione e nato sulle scorte del ‘Master cavalieri’ di Foligno, si è concluso da pochi giorni e ha visto i folignati in primo piano. Tra i maestri, il folignate d’adozione Umberto Colavita e il cavaliere pluricampione Paolo Margasini. Tra i cavalieri che vi hanno partecipato, c’è Davide Dimarti, che sarà protagonista delle prossime Quintane con la maglia del Badia. Davide Dimarti, offidano, classe 2004, ha già partecipato all’ultima Quintana di Ascoli: "In sella per la prima volta all’età di 5 anni. Il cavallo è la mia terapia, solo quando sono in sella sono in pace con me stesso. Ho iniziato la mia carriera agonistica con i concorsi di salto ad ostacoli - dice Dimarti sui social della Quintana di Ascoli - per poi spostarmi nel mondo delle giostre antiche. Il corso mi è servito moltissimo dal punto di vista tecnico, grazie agli istruttori che non hanno lasciato nulla al caso, abbiamo lavorato molto nel perfezionare il binomio con cui ho affrontato poi la Quintana di Ascoli. Possiamo dire che mi è servito da trampolino di lancio. Durante il corso sono stato ingaggiato dal sestiere della Piazzarola ad Ascoli come primo cavaliere e da poco è arrivato l’ingaggio anche alla Giostra di Foligno con il Rione Badia".