Maschere & musica. Ecco il programma del Carnevale in piazza Il Comune di Città della Pieve ha organizzato un programma di spettacoli per il Carnevale, con la partecipazione di diverse attrazioni. La festa inizia l'11 febbraio con una sfilata di maschere e premiazioni. Ci saranno anche intrattenimenti per i bambini, come un laboratorio di creazione di maschere.