"Macchina tappabuche pronta"

"Finalmente possiamo mettere in funzione la nostra macchina tappabuche".

Lo annuncia in un video social il sindaco Stefano Bandecchi che diffonde anche una nota, sempre via Instagram, sui prossimi interventi previsti nella settimana che va da oggi a venerd’ 20 dicembre.

La questione è decisamente sentita in città perché le piogge, come ogni anno, hanno peggiorato il già compromesso stato del manto stradale in diverse aree urbane, sia del centro che della periferie, con le proteste dei residenti che si rincorrono. "Per i cittadini curiosi di sapere ciò che viene fatto - afferma Bandecchi – riporto la reportistica del dottor Federico Nannurelli che spiega cosa faremo nelle prossime settimane per quanto riguarda strade e buche. Finalmente possiamo mettere in opera la nostra macchina la nostra macchia tappabuchi, sia le attrezzature per fare le righe per terra e a breve arriveranno anche le attrezzature per asfaltare le strade". Nel report si legge che nella lsettimana 16-20 dicembre sono in programma i seguenti interventi: lunedì messa in esercizio operativo tappabuche con formazione sul campo strada Valleantica. Quindi martedì: strada Valleantica, mercoledì via eroi dell’Aria edassociato allestimento segnaletica orizzontale; giovedì e venerdì via del Centenario. Settimana dal 30 al 31 dicembre: lunedì viale Centurini e martedì Centurini e via Breda"