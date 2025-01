Ma Tesei non ci sta: "È tempo di lavorare sulla concretezza"

"Faremo un’opposizione concreta, non ideologica e preconcetta, ma senza sconti, sui temi e sugli argomenti. Basta però raccontare storie da campagna elettorale e mistificare la realtà. È tempo di lavorare sulla concretezza". E’ quanto ha detto la protavoce dell’opposizione, Donatella Tesei, in replica all’intervento della governatrice Proietti. "Sulla sanità – ha detto l’ex presidente – avete evidenziato gli stessi punti su cui abbiamo iniziato a lavorare a metà del 2022, appena usciti dalla pandemia. Allora ci siamo trovati ad affrontare una sanità completamente disastrata e questo non può essere dimenticato. Dobbiamo fare in modo che quello che si è verificato non accada più. Il sistema a cui si faceva riferimento non può più esistere. Un sistema che ci ha impedito di fare i concorsi mentre affrontavamo l’emergenza Covid. A livello nazionale viene certificato che ad oggi le risposte di salute della sanità umbra sono adeguate, anche se migliorabili. Si dovrà procedere con le integrazioni e la realizzazione dei nuovi ospedali e si dovranno anche chiarire i tempi".

Tesei ha parlato di infrastrutture: "È necessario far uscire l’Umbria dall’isolamento, dobbiamo permettere agli umbri di accedere all’alta velocità ferroviaria. Ci sono già pronti 10 milioni di euro per progettare la nuova stazione AV Medio Etruria. Avendo il progetto si potranno trovare i finanziamenti per realizzare un infrastruttura che sarà anche al servizio dell’Umbria. Importante sarà poi affrontare la questione del nodo di Perugia, per il quale si deve decidere cosa si vuole fare". E infine il capitolo Monteluce: "La Regione immotivatamente ha rinviato sine die l’assemblea dei soci del Fondo Monteluce, che invece deve essere convocata al più presto per porre fine a una vicenda drammatica che abbiamo ereditato. È necessario muoversi velocemente per costruire la Casa della Salute e mettere le strutture a disposizione di Ater".