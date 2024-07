Love Film Festival , ecco i vincitori

Ecco i vincitori della decima edizione del Love Film Festival che si è chiusa domenica alla Sala dei Notari e che da mercoledì ha portato a Perugia un prestigioso parterre di registi, attrici e attori, produttori nazionali e internazionali con incontri e proiezioni sul tema della passione.

Il Grifone d’oro è stato assegnato dalla giuria alle migliori produzioni nazionali e internazionali. Miglior Film a “Eo“ di Jerzy Skolimowski (ritirato dalla produttrice Eileen Tasca); miglior regia a Pupi Avati per il film “Dante“ e miglior produzione al produttore Antonio Avati, sempre per lo stesso film, girato in Umbria.

E ancora il premio per il miglior film di genere è andato all’attore e regista Marco Bocci per il suo “La caccia“ che ha visto premiare anche come miglior interprete Laura Chiatti. Miglior esordio a Brando De Sica per il suo “Mimì - Il Principe delle tenebre“, migliore sceneggiatura al film “Encounter Love“ di Chen Fei. Tra gli altri premi, da ricordare miglior documentario a “Mostruosamente Villaggio“ di Valeria Parisi, miglior interprete di film tv a Laura Morante e premio speciale a Claudia Gerini per il suo libro autobiografico “Se chiudo gli occhi“.

"È stato un magnifico decennale, sia per i talenti intervenuti che per la partecipazione del pubblico. E restando in tema, c’è stata molta passione per il cinema" commenta il direttore artistico Daniele Corvi.