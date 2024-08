Lotta a topi e zanzare. Le date della bonifica

BASTIA UMBRA – Lotta alle zanzare e ai topi, per la programmazione di tali attività, l’assessora municipale Ramona Furiani ha incontrato la ditta incaricata per mettere a punto la strategia e per valutare anche soluzioni alternative. È stata l’occasione per ribadire l’assoluta impossibilità di interventi per via aerea perché gli agenti chimici utilizzati comporterebbero l’eliminazione di tutta la biodiversità presente all’interno di alberi e siepi, ivi comprese api e uccelli, oltre ad essere un trattamento estremamente pericoloso per la salute della cittadinanza e per gli animali domestici come cani e gatti.

Il trattamento anti-larvale, quindi, si configura come unica soluzione percorribile contro le zanzare, effettuato all’interno delle caditoie delle forazze, che tuttavia si presenta come una soluzione volta ad abbassare i livelli di presenza di zanzare ma non un intervento totalmente risolutivo del problema.

Tale intervento viene effettuato, con cadenza mensile, a partire dal mese di aprile fino al mese di novembre. Con l’occasione l’assessora Furiani, con deleghe a assetto del territorio – ambiente: sostenibilità, transizione ecologica, politiche energetiche e servizi di igiene urbana, ricorda gli interventi di derattizzazione già effettuati sotto la vigenza della precedente amministrazione (marzo-giugno) e quelli che verranno eseguiti nei prossimi mesi, fino alla fine dell’anno: disinfestazione anti-larvale 6° intervento – 09/10 settembre; 7° intervento – 14/15 ottobre 2024; 8° intervento – 11/12 novembre 2024. Derattizzazione: 3° intervento – 11/12 novembre 2024.