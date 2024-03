"L’obiettivo è battere la destra". Il centrosinistra dopo il ’veto’ su Iv

Il ‘veto’ al simbolo di Italia viva nella coalizione progressista ha riacceso gli animi, dopo le scintille per la scelta del candidato sindaco.

Maura Franquillo, segretaria Pd, che dicono i dem su questo?

"Il Pd, da subito, si è espresso per una coalizione il più ampia possibile per battere la destra che governa Foligno. Nel tempo diverse forze civiche e politiche si sono sedute al tavolo. Alcune hanno fatto scelte diverse, altre sono rimaste in attesa, per vedere il compimento del lavoro su candidato sindaco e programma. Una volta appurato questo, hanno iniziato a valutare la possibilità di entrare. Il Pd si è espresso per la massima partecipazione. Ovviamente si dovrà accettare il percorso fatto dalla coalizione, che è però aperto ad ogni contributo. Questa è la ricetta per battere la destra che ha peccato su partecipazione e progettualità".

Un altro impegno che spetta alla segretaria è quello della lista. "Siamo a buon punto. Sarà una lista con forte rappresentanza territoriale, con persone riconosciute per impegno, professionalità e formazione ma anche massima apertura nei confronti di chi è stato in consiglio per un mandato. Sulle deroghe la discussione è aperta. Il nostro lavoro è per una lista forte, con elementi di freschezza e innovazione, ma anche di forte esperienza".

Che campagna elettorale si aspetta?

"Che restituisca ai cittadini la voglia di tornare a votare. Questo sarà possibile grazie alle proposte che abbiamo predisposto come coalizione. Proposte che facciano uscire Foligno dall’isolamento sia istituzionale che tematico. Sono soddisfatta del lavoro fatto in un anno. Anche di fronte alle difficoltà oggettive nell’individuazione del candidato sindaco abbiamo messo al centro la coalizione. Ringrazio Marco Mariani per la generosità dimostrata, mettendo a disposizione la sua figura. Oggi siamo al fianco di Masciotti, lo sosterremo per la grande qualità che ha messo a disposizione e lavoreremo fino all’ultimo momento utile affinchè il nostro progetto diventi maggioranza in città".

Alessandro Orfei