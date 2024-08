Lo Sbaracco mette tutti d’accordo. Super-sconti per due settimane: "La gente ha ancora voglia d’estate"

La definisce una manifestazione evergreen e tra quelle che vanta il maggior numero di “imitazioni“. Parliamo dello Sbaracco che quest’anno durerà più del solito. Una settimana ma si pensa di prolungare fino al 14 settembre. Paolo Mariotti, presidente del Consorzio Perugia Incentro, promotore della manifestazione si aspetta grandi cose dal “saldo dei saldi“ che taglia il nastro oggi nell’acropoli. "Intanto – spiega - sono aumentati i negozi che aderiscono all’iniziativa, arrivata ormai alla 21° edizione".

Ma a cosa si deve il successo dell’evento?

"Lo Sbaracco - racconta Mariotti – è ormai divenuto un appuntamento irrinunciabile nell’agenda dei perugini e dei turisti. Sia per gli ottimi affari che si fanno tra le strade e le piazze del centro, ma anche perché le bancarelle hanno sempre un grande appeal. Accorciano le distanze, aiutano a socializzare, fanno colore e allegria. Insomma la città diventa più friendly e dinamica".

La mappa: tutti i giorni si parte alle 10 nelle aree di corso Vannucci e via limitrofe, piazza Matteotti, via Oberdan, via dei Priori, Corso Cavour, via Marconi e viale Indipendenza. "I negozi - spiega l’imprenditore – esporranno i propri prodotti all’esterno con sconti irripetibili, dal 50 al 70%, offrendo così la possibilità di girare le vie del centro all’aria aperta e fare ottimi affari. Non solo abbigliamento, accessori e calzature, ma anche beni per la persona, gioielli, prodotti di erboristeria, profumi, casalinghi, articoli regalo, occhiali, articoli sportivi, artigianato e giocattoli".

Come mai l’idea di prolungare lo Sbaracco?

"Bisogna assecondare le stagioni, le tendenze e le esigenze dei consumatori. I saldi non sono andati bene, fa ancora caldo e la gente non pensa al guardaroba invernale. Gli scaffali sono ancora ben forniti e piuttosto che riporre la merce in magazzino è meglio svenderla". Shopping dunque a tutto gas, ma il centro si prepara anche a ballare. Si vocifera di una serata anni ’80 con un dj che ha fatto la storia della disco: Claudio Cecchetto.

Silvia Angelici