Lo disfida della palestra: "Difenderemo Balanzano"

PERUGIA – Presentata a Balanzano la proposta di piano partecipato per l’armonizzazione e la compensazione del verde, promosso dalla Giunta comunale al fine di mitigare l’impatto che andrà a determinare la realizzazione della nuova palestra finanziata con fondi Pnrr. "Siamo sempre più convinti – ha spiegato la sindaca Vittoria Ferdinandi –- che aver pensato di realizzare a Balanzano una palestra di 1300 metri quadri al centro dell’unica area verde della frazione, sia stato un errore compiuto da chi ci ha preceduto. Nella foga di andare ad intercettare i fondi Pnrr, la passata amministrazione, ha calato dall’alto un progetto che la gran parte dei cittadini e delle cittadine, delle associazioni e dei comitati non vede come un’opportunità, ma come un problema. Purtroppo tornare indietro, rispetto alla decisione assunta in via definita nell’agosto del 2023 dalla Giunta Romizi, non è più possibile. Recedere dal contratto significa andare incontro a spese e penali per oltre 650.000 euro oltre al rischio di contenziosi. Per questo motivo abbiamo chiesto ai tanti cittadini e cittadine, alle associazioni sportive e non di avviare insieme a una fase di progettazione condivisa attraverso la quale andare a ridisegnare funzionalmente quell’area. È’ nostra intenzione - sottolinea Ferdinandi - dare avvio a un progetto partecipato per intervenire ampliando il perimetro dell’area verde e realizzando una serie di interventi tesi a rendere la zona ancora più fruibile e dotata di spazi attrezzati sia per lo sport che per la socialità e i bambini. Un parcheggio, una nuova area attrezzata anche con giochi collegata con una piattaforma e nuova zona verde con un percorso vita dotato di stazioni per fitness e punti luce