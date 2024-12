Lite sui turisti del Giubileo. Scoccia attacca la Giunta: "Perugia non è pronta"

"Tra meno di un mese, il 24 dicembre, inizierà il Giubileo che porterà in Italia 35 milioni di pellegrini. Quali strategie sta adottando il Comune di Perugia per aumentare i collegamenti con Roma, la città di Assisi e l’aeroporto San Francesco e quindi implementare l’afflusso di visitatori nel capoluogo umbro per il 2025?". È quanto chiede la consigliera di opposizione Margherita Scoccia che sul tema deposita un’interrogazione. "Tra poche settimane – spiega – Papa Francesco aprirà la Porta Santa nella Basilica di San Pietro e inizierà il Giubileo 2025. L’Anno Santo è un’occasione straordinaria per far crescere il turismo di Perugia attraendo moltissimi pellegrini, in particolare da Assisi, ma anche da Roma e dalle altre mete religiose. Per questo motivo è auspicabile un aumento immediato dei collegamenti per consentire ai fedeli, già in occasione delle imminenti festività natalizie, di poter arrivare comodamente a Perugia. Ci vogliono collegamenti efficienti dall’aeroporto internazionale di Perugia per consentire ai pellegrini di raggiungere facilmente la nostra città. Il turismo - sottolinea la leader dell’opposizione in consiglio comunale - genera sempre prestigio in termini di immagine e ricchezza per il nostro territorio, in quanto della presenza dei visitatori beneficiano ristoranti, bar, hotel, locali, musei e negozi. Le attività del centro storico, naturalmente, ma anche gli altri esercizi commerciali della nostra città".

Poi Scoccia ricorda i numeri del turismo nel capoluogo. "Perugia non ha mai raggiunto numeri così alti come in questi ultimi anni – dichiara – Secondo l’ultimo report della Regione vengono a visitare Corso Vannucci, la Rocca Paolina e l’Arco Etrusco 3.218 turisti al giorno che mediamente si fermano in città 2,57 giorni. I pellegrini che raggiungono l’Italia per questioni spirituali sono anche turisti e hanno un numero di notti di pernottamento più alto della media. Rispetto al 2014 le presenze nella nostra città sono passate da 978.907 a 1.174.884 (+196 mila). Dieci anni fa i turisti giornalieri in media erano 2.681, secondo l’ultima analisi le presenze quotidiane sono cresciute di 537 unità, attestandosi a quota 3.218. Nello stesso periodo di riferimento gli stranieri sono aumentati di quasi il 25% passando da 311.227 a 406.489". Da qui la richiesta di chiarimenti all’amministrazione comunale.