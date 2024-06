Liste d’attesa, corsa contro il tempo: "Recuperate 1400 prestazioni"

PERUGIA – Sono già 1400 le prestazioni sanitarie recuperate tra quelle in lista di attesa. È quanto emerso ieri in una riunione della Direzione regionale sanità per fare un primo punto dopo l’inizio del Piano di recupero delle prestazioni. Secondo i dati della Regione le due Aziende ospedaliere di Perugia e Terni sono in pieno operato, mentre le Asl prevedono che gli esami e le visite pregresse saranno assegnate ai pazienti, per la prima parte, entro il prossimo 20 giugno. Dall’analisi dei dati è inoltre emerso che nel maggio dello scorso anno, alla vigilia del Piano straordinario che ha portato all’abbattimento delle 80 mila prestazioni accumulate in epoca Covid, il 45% delle prestazioni in lista di attesa appartenevano alla Radiologia per un totale di oltre 30 mila esami. Ad oggi le prestazioni sono scese a 16 mila e rappresentano il 25% del sospeso attuale. A seguire vi sono gli esami di gastroenterologia e oculistica.