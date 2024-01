“L’Inferno“ al Teatro Nuovo Menotti a passo di danza

Una tragedia in forma di commedia – piacevole, coinvolgente, brillante e divertente – sull’invadenza dell’ego. Si presenta così “Inferno“ (nella foto), vincitore del Premio Ubu 2022 come miglior spettacolo di danza, in scena venerdì alle 20.45 al Teatro Nuovo Menotti. La firma è di Roberto Castello – tra i coreografi che hanno fondato la danza contemporanea in Italia – in collaborazione con Alessandra Moretti, danzano Martina Auddino, Erica Bravini, Riccardo De Simone, Susannah Iheme, Michael Incarbone, Alessandra Moretti e Giselda Ranieri.

L’inferno nella cultura occidentale è il luogo dell’immaginario che più di ogni altro ha offerto spunti a predicatori, illustratori, pittori, scultori, narratori, registi, musicisti.

"Ma oggi – dice l’autore dello spettacolo – sarebbe poco credibile una rappresentazione del male come regno di un diavolo sulfureo munito di coda, corna e forcone. L’Inferno è qui, e assomiglia molto al Paradiso. È ciò che spinge a fare ogni sforzo per apparire ogni momento più bravi, più belli, più forti, più attraenti, più responsabili, più intelligenti, che spinge a competere per ottenere gratificazioni morali, sociali, economiche, affettive". Roberto Castello si è sempre battuto per il riconoscimento della danza contemporanea e per un sistema dello spettacolo efficiente e sostenibile e nella sua carriera, ha collaborato con Peter Greenaway, Fabio Fazio e Roberto Saviano.

I biglietti si possono prenotare al Botteghino del Tsu, allo 075 57542222. 20.