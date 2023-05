Li avvicinano e li accecano con lo spray al peperoncino

Aggrediti con lo spray al peperoncino per un portafoglio e il cellulare. La scusa di una sigaretta per fermare la vittima e poi uno spruzzo diretto negli occhi per metterla fuori combattimento. Ma la reazione dei ragazzi presi di mira, in questa occasione, ha sorpreso i presunti rapinatori che si sono dati alla fuga a mani vuote. Li cerca la polizia, allertata dalle vittime. Agli agenti i due ragazzi hanno ricostruito quanto subìto poco prima. Sabato sera, a Ponte San Giovanni. I giovani hanno raccontato che erano stati avvicinati da due sconosciuti i quali, dopo aver chiesto una sigaretta, improvvisamente avevano spruzzato contro di loro spray al peperoncino. Spaventati e disorientati, erano riusciti a divincolarsi e ad allontanarsi. Poco dopo, uno dei due ragazzi era stato raggiunto da uno degli aggressori che aveva tentato di sottrargli il portafoglio e il cellulare, per poi desistere nel momento in cui la vittima aveva iniziato a chiedere aiuto a gran voce. Prima che qualcuno potesse intervenire, insomma, i rapinatori si erano dati alla fuga, senza essere riusciti nel loro intento.