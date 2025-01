“L’eredità viva“, seconda edizione. Solidarietà nel ricordo di Silvana

CITTÀ DI CASTELLO - “L’eredità viva“ che continua con un forte impegno a sostegno di progetti solidali. Alle 18 di oggi nella sala congressi “Officina della Lana“ della Bufalini si svolge la seconda edizione dell’iniziativa dal titolo “L’eredità viva, Io sono Silvana“ in memoria della mamma coraggio Silvana Benigno nel quinto anno dalla scomparsa. Durante la cerimonia verranno consegnate due borse di studio a ragazzi meritevoli che frequentano la scuola. Nel corso dell’iniziativa inoltre saranno presenti cinque donne che racconteranno della loro battaglia quotidiana contro il cancro. Verrà altresì annunciata una nuova raccolta fondi in memoria di Silvana mentre Stefano Lazzari della Bottega Tifernate presenterà una sua opera inedita e dedicata a questi progetti. La manifestazione è portata avanti dalle famiglie Benigno Paladino che da anni si impegnano per raccogliere fondi da devolvere alla ricerca per la cura contro il cancro.