Le stelle del cinema al Festival FuoriPost

PERUGIA – Il grande cinema raccontato dai suoi protagonisti con il “Festival FuoriPost“: è la tradizionale e amatissima rassegna ideata dal PostModernissimo che da domani a mercoledì 31 tiene banco nella nuova Arena del Barton Park. Si comincia con il rapper-scrittore Luca Mascini, meglio noto come Militant A e leader degli Assalti Frontali per l’anteprima del film “Una vita all’assalto” che celebra la band. Con lui il regista Paolo Fazzini. Si prosegue giovedì con Alba Rohrwacher e Saverio Costanzo, che presentano il kolossal “Finalmente l’alba”, seguiti venerdì 26 dal regista Carlo Sironi che introdurrà il suo film “Quell’estate con Irène”.

L’appuntamento di sabato 27 vedrà il ritorno a Perugia di Nanni Moretti, che si è anche prestato per un cameo nello spot promozionale dell’Arena FuoriPost. Un’occasione imperdibile: l’incontro avverrà a margine della proiezione di un grande classico come il suo “Aprile” e il regista romano regalerà al pubblico “Il grido d’angoscia dell’uccello predatore (20 tagli d’Aprile)”, un suo corto presentato a Cannes nel 2003. “Io, il tubo e le pizze” è l’opera attesa domenica 28, con ospiti Filippo Gregoretti e Tai-Hsuan Huang (figlio e nuora del regista Ugo Gregoretti). lunedì 29 l’attore Edoardo Pesce e il regista Enrico Maria Artale presenteranno “El paraiso”, martedì 30 sarà la volta di “Segnali di vita” con ospite argentino Leandro Picarella. L’ultimo evento il 31 luglio con Irene Dorigotti, regista e antropologa visiva che presenta il suo primo film “Across”. Per favorire il pubblico, si può acquistare un accredito per le otto serate a 21 euro e tra i prossimi ospiti annunciati c’è anche Margherita Vicario che il 4 agosto presenterà al pubblico il suo “Gloria!”.