Le Fere si tuffano nel mercato invernale. Bruzzaniti, Tozzuolo e Verna gli obiettivi

La Ternana riparte dal secondo posto in classifica dopo il sorpasso della Virtus Entella che ieri ha vinto ad Ascoli, mentre questa settimana il club rossoverde dovrebbe compiere un’accelerazione importante riguardo al calciomercato. Lo ha detto il presidente Stefano D’Alessandro il quale nella conferenza stampa del post-derby col Gubbio ha puntualizzato, tra l’altro, che la società non lesinerà gli impegni economici per soddisfare le esigenze del tecnico Ignazio Abate.

"Non abbiamo condizionato le nostre operazioni di mercato a un budget predefinito – ha infatti detto D’Alessandro – perché il budget lo fanno le opportunità che si creano. Il mercato della Ternana, quindi, non è un problema di budget o di numeri e faremo ciò che il tecnico ci indicherà. Di certo, questa sarà una settimana importante per il nostro calciomercato perché dopo la seconda gara del girone di ritorno del campionato si cominciano ad avere le idee più chiare riguardo agli obiettivi da perseguire". "In buona sostanza – ha concluso il presidente rossoverde – siamo arrivati al punto di poter essere più operativi".

I nomi più caldi delle contrattazioni invernali sono sempre quelli del difensore Alessandro Tozzuolo (2002), a scadenza di contratto con il Gubbio, del centrocampista Luca Verna (1993) del Catania e dell’esterno d’attacco Giovanni Bruzzaniti (2000), attualmente in forza al Pineto – prossimo avversario delle Fere nell’anticipo di venerdì – ma di proprietà del Crotone. Nelle ultime ore la Ternana avrebbe intensificato la sua azione in particolare proprio su Bruzzaniti, con l’intento di bruciare la concorrenza del Pescara e del Foggia.

Nel frattempo, si stanno limando i particolari relativi alla trattativa col Gubbio per Tozzuolo che la Ternana ha individuato quale sostituto dell’infortunato di lungo corso Dimo Krastev (2003). Al riguardo, ci sarebbe già l’accordo tra il club rossoverde e il difensore perugino, impiegato dal tecnico del Gubbio, Fontana, nel corso della ripresa del derby del “Liberati“ di sabato scorso. Sullo sfondo resta pure l’interesse della Ternana nei confronti di Verna, il quale avrebbe manifestato la volontà di ritornare a Terni dopo l’esperienza maturata con le fere nella stagione sportiva 2019/2020.

In uscita c’è l’esterno d’attacco Nicola Patanè (2004), destinato a rientrare all’Hellas Verona, proprietaria del cartellino del calciatore, attuando la risoluzione anticipata del prestito. Ieri mattina i rossoverdi hanno ripreso a lavorare al “Taddei“, a porte aperte, per cominciare la preparazione in vista della trasferta a Pineto.

Massimo Ciaccolini