Per le "Bracciate di solidarietà" 25 ore di nuoto no-stop per ribadire i valori dello sport, salutare il nuovo anno e dare una mano alla Caritas. I Nuotatori Tifernati Polisport e il C.N.A.T ’99 daranno vita oggi a un’edizione speciale della classica maratona in acqua. La manifestazione prenderà il via alle ore 11 e terminerà domani a mezzogiorno. Il primo tuffo verrà affidato a Federico Burdisso, stella del nuoto italiano. Poi Andrea Pierini, atleta tifernate,e Marco Fratini ultraswimmer capace di imprese uniche come il giro del lago di Garda.