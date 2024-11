L’azienda medica ’Starfa’ protagonista in Germania

GUALDO TADINO – C’è anche una azienda di Gualdo Tadino nella grande fiera internazionale "Medica" in corso a Dusserdolf, in Germania, appuntamento di altissimo livello nel settore della tecnologia medico-sanitaria, con oltre 5.300 espositori provenienti da 83 paesi. Si tratta della ’Starfa srl’: nel proprio stand presenta la sua innovativa proposta "per l’endoscopia flessibile" e i servizi di riparazione e manutenzione, frutto di anni di esperienza e impegno nel settore. Fiore all’occhiello della presentazione viene considerato il "videoendoscopio termico flessibile", dotato di una tecnologia brevettata dalla stessa Starfa, "che consente la visualizzazione sincrona delle immagini termiche e visive in un unico dispositivo. Questo avanzamento permette una diagnosi più completa e accurata, rilevando minime variazioni di temperatura utili per identificare precocemente cellule cancerogene e infiammazioni in ambito digestivo, oltre a offrire nuove possibilità di monitoraggio del flusso d’aria nei polmoni durante le broncoscopie.Tale tecnologia apre nuove prospettive per lo sviluppo di metodi diagnostici basati sulla rilevazione termica". L’azienda gualdese porta nella grande vetrina tedesca anche i propri contributi legati alla competenza consolidata nella riparazione e manutenzione di endoscopi dei principali marchi. Con la partecipazione a questo importante vento internazionale, Starfa dimostra che eccellenza, innovazione e qualità possono nascere e svilupparsi in contesti territoriali ricchi di talento e competenza.

A.C.