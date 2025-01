Lavori in corso all’ospedale. Più posti letto in Rianimazione

CITTA’ DI CASTELLO – All’ospedale di Città di Castello sono in corso importanti lavori. Cantiere aperto all’ex reparto di rianimazione (posta al piano terra) che da 6 posti letto sarà ampliato a 12. Inoltre, è in corso la realizzazione una nuova rianimazione di 6 posti letto, che sarà posizionata al primo piano, vicino alla sala operatoria. Con questi lavori i posti di rianimazione a disposizione dei pazienti dell’ospedale passeranno da 6 a 18. Nello stesso tempo è in fase di realizzazione anche un reparto terapia di sub intensiva da 14 posti letto, che sarà situato al quinto piano. La Usl Umbria 1 comunica che presto anche il pronto soccorso sarà oggetto di importanti lavori di adeguamento e ristrutturazione nell’area grigia del reparto. Tra un paio di settimane ne inizieranno altri che prevedono l’installazione di una nuova tac, la cui conclusione è prevista per il mese di aprile. La direzione sanitaria dell’ospedale di Città di Castello si scusa fin da ora con gli utenti per gli eventuali disagi.