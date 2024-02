"L’autovelox lungo la Flaminia tarato a 90 km"

SPOLETO – Il comando dei vigili urbani precisa: l’autovelox lungo la Strada Statale Flaminia, all’uscita della due corsie Foligno-Spoleto è tarato a 90 km/h. Nonostante ciò le infrazioni giornaliere sono circa 100. L’amministrazione comunale visto l’elevato numero delle infrazioni ha deciso di limitare il funzionamento del rilevatore di velocità ad appena quattro ore al giorno. L’autovelox è stato installato in seguito alla realizzazione della bretella della frazione di Eggi che si immette sulla Flaminia, per ridurre la velocità dei veicoli in prossimità dell’intersezione. Il numero di 100 verbali al giorno è destinato a scendere perché come sottolineato dalla comandante della Polizia Municipale Alessandra Pirro gli automobilisti con il passare del tempo si dovrebbero abituare alla presenza del rilevatore di velocità. I proventi delle contravvenzioni sono vincolati al miglioramento delle condizioni si sicurezza delle strade cittadine.