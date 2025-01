Lago e tutela ambientale: "Interventi immediati contro la crisi idrica"

Anna Ascani, vicepresidente della Camera e deputata del Pd, ha annunciato interventi immediati per risolvere i problemi idrici del Lago Trasimeno e garantire la tutela ambientale e sociale del territorio. Con un emendamento al Decreto Legge “Emergenze“, è stato previsto uno stanziamento iniziale di 1,5 milioni di euro a partire dal 2025, per permettere al Commissario di attuare con urgenza le misure necessarie, in collaborazione con la Regione Umbria e i Comuni interessati.

Interventi immediati per risolvere i problemi idrici del Trasimeno e assicurare la tutela dal punto di vista ambientale e sociale del territorio. "È quello che abbiamo previsto con un emendamento al Dl emergenze per dare risposta alle richieste dei sindaci e dei cittadini umbri dell’area" così Ascani ieri. "Inoltre - ha sostenuto Ascani in una nota -, abbiamo voluto l’istituzione di una cabina di regia ad hoc, con rappresentanti della Regione, dei Comuni, dei Ministeri competenti, integrata anche con esperti del mondo tecnico-scientifico, per studiare e definire un piano di interventi strutturali con un impegno di spesa pluriennale a favore della Regione Umbria. La tutela ambientale del Trasimeno non è una questione locale, deve rientrare in una organica strategia nazionale. Continueremo a dare voce alle comunità in difficoltà e trovare le soluzioni necessarie".

L’assessora umbra con delega al Trasimeno, Simona Meloni, appena pochi giorni fa aveva incontrato in Regione i sindaci dell’Unione dei Comuni del Trasimeno, con l’obiettivo di condividere le priorità per il rilancio del bacino lacustre. In quell’occasione Meloni ha ribadito come "fondamentale l’avvio tempestivo degli interventi per la stagione estiva". "Per questo - ha aggiunto - abbiamo già individuato l’urgenza della pulitura dei canali e dei fossi, dell’avvio delle operazioni di dragaggio. La programmazione efficace è a lungo termine è la strada per risolvere molti dei problemi che in questi anni il Trasimeno ha incontrato. In questo quadro vanno anche gli interventi programmati per la gestione dei chironomidi, con la mappatura per una programmazione puntuale".

Alla luce di tutto ciò, sarà determinante la visita del Commissario governativo Nicola dell’Acqua, annunciata per il prossimo 17 febbraio. "In quella sede - ha concluso Meloni - affronteremo le questioni emergenziali, a partire dalle manutenzioni straordinarie".