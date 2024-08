"La Spoleto-Norcia in MTB". Scattano i divieti sulle strade

SPOLETO - In occasione dello svolgimento dell’evento sportivo "La Spoleto-Norcia in MTB", in programma da oggi all’1 settembre sono previste sostanziali modifiche alla circolazione. A partire da oggi alle 24 di lunedì 2 settembre è vietato sostare e transitare in piazza Garibaldi, nell’area compresa tra il monumento dedicato a Giuseppe Garibaldi e la chiesa di San Gregorio Maggiore e nell’area destinata alla sosta dei mezzi della Polizia Locale. È vietato inoltre l’accesso nel tratto viario piazza Garibaldi - viale Martiri della Resistenza, con contestuale possibilità di accesso da viale Martiri della Resistenza in via Interna delle Mura. Dalle 7 di oggi alle 21 di domenica 1 settembre sarà vietato sostare nell’area frontale all’imbocco del tracciato della ex ferrovia Spoleto Norcia e in via Anfiteatro e vicolo del quartiere, compresa la piazzetta che si affaccia su via Anfiteatro. Domani dalle 16.30 alle 18.30 sarà impossibile sostare in via Nuova, via Macello Vecchio (tra corso Garibaldi e il civico 19), vicolo dei Focaroli, largo Oberdan (lato sinistro direzione corso Garibaldi – via dei Gesuiti e lato destro tra corso Garibadi e il civico 22) e transitare in piazza Garibaldi, via Nuova, via del Macello Vecchio, vicolo dei Focaroli, largo Oberdan, via Maurizio Quadrio, via dell’Anfiteatro, tra piazza Garibaldi e via Quadrio. Domenica dalle 7 alle 10 sarà vietato sostare in piazza Cairoli, via Nursina, nell’area del piazzale della media Alessandro Manzoni, in via delle Lettere.