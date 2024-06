La sala “Montesi“ di Marmore torna a disposizione dei cittadini

"Siamo orgogliosi di annunciare che abbiamo finalmente restituito alla comunità la Sala Pietro Montesi". Così la Pro Loco Marmore annuncia l’inaugurazione di "questo spazio, uno dei simboli della nostra storia" che " è stato rinnovato e restaurato dopo un lungo periodo di degrado". Uno spazio molto amato dalla comunità di Marmore da suoi abitanti, utilizzato come luogo di ritrovo e di confronto che per un lungo periodo di tempo non è stato possibile sfruttare. "Grazie all’impegno della nostra associazione, supportata dalla comunità, dalle altre realtà associative locali e dalle Istituzioni, primo fra tutte il Comune di Terni – dice ancora con soddisfazione la Pro Loco in un post pubblicato sulla propria pagina Facebook –, la sala è pronta ad accogliervi per eventi culturali, sociali e artistici". E sabato pomeriggio la grande festa per il taglio del nastro, a cui hanno partecipato in tantissimi. "Un grazie di cuore a tutti coloro che hanno reso possibile questo progetto!", sottolineano ancora dalla Pro Loco.