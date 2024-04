La ribalta Che show a San Francesco al Prato

E’ davvero ricchissima e vorticosa la stagione “Sanfra“, promossa da Mea Concerti in collaborazione con il Comune, con spettacoli d’ogni genere nel meraviglioso Auditorium San Francesco al Prato. Musica e stand up comedy sono i prossimi appuntamenti in cartellone, in rapida successione.

Si (ri)parte stasera alle 21 con il concerto di Davide Shorty (nella foto sopra), rapper, cantautore e producer di Palermo, a Perugia con il suo nuovo live nel quale, con l’aiuto di un solo campionatore, fa convivere la sua inconfondibile voce soul con sonorità e melodie contaminate da jazz e rap.

Al secolo Davide Sciortino, è attivo nella scena hip hop dal 2010 e ha partecipato a X Factor Italia del 2015 (terzo posto) e al Festival di Sanremo nel 2021 con il brano “Regina”,nella categoria “Nuove Proposte” dove conquista il secondo e vince il premio della sala stampa. Per lui due album, l’esordio nel 2017 con “Straniero“ e “Fusion”, uscito dopo Sanremo, che lo porta ad esibirsi anche durante la pandemia.

La stagione prosegue martedì sempre alle 21 con Edoardo Ferrario (nella foto sotto) che porta all’Auditorium il suo nuovo show “Performante”, in collaborazione con il festival “Tanganica. Stato libero della risata“. Protagonista in questi giorni della quarta stagione di “Lol“ in onda su Amazon Prime, Ferrario è uno dei volti più amati e apprezzati della nuova comicità con fortunatissimi spettacoli di stand up comedy anche disponibili di RaiPlay e Netflix dove ha ottenuto anche una comedy speciale (primo comico italiano). Attore, conduttore radiofonico e imitatore, è diventato noto sul piccolo schermo soprattutto grazie alla sua partecipazione a “Quelli che il calcio” per tre anni, dal 2016 al 2019. “Performante” è il suo nuovo spettacolo nel quale promette di confrontarsi "con i temi che tediano le nostre pause pranzo: crisi climatica, iper-esposizione mediatica, ex compagni delle elementari riesumati come venditori di Nft, valutare se intraprendere la professione di neurologo o quella di streamer, la nostalgia di epoche vissute l’altro ieri, la casa in campagna, la necessità di sentirsi un eroe". Del resto, "le certezze sono sempre meno ma, in un’epoca in cui siamo tutti chiamati a essere performanti, l’unico lusso al quale ambire è il tempo perso".

Per entrambi gli spettacoli le prevendite sono su circuiti TicketItalia e TicketOne.

Sofia Coletti