La Provincia di Perugia conquista il Trofeo degli sport che rotolano

NOCERA UMBRA - La stagione agonistica della Figest, la Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali, sta volgendo al termine ma ci sono ancora due appuntamenti significativi a cui non si potrà mancare: il Trofeo delle Province degli sport che rotolano ed il Campionato italiano di rulletto individuale. La prima manifestazione si è svolta ieri a Nocera Umbra, lungo le strade che portano allo spettacolare Monte Alago. Ogni provincia in gara è stata rappresentata da giocatori di ruzzola, rulletto, formaggio, boccia alla lunga e ruzzolone. La Provincia di Perugia ha conquistato il Trofeo delle Province degli sport che rotolano 2024, davanti a Ancona e Macerata. L’organizzazione dell’evento, patrocinato dal Comune di Nocera Umbra, è curata dalla Asd Rigali Nocera del presidente Sandro Passeri. La Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali, tramite il coordinatore di tutte le discipline che rotolano Mauro Sabatini, esprime la propria soddisfazione per la massiccia adesione arrivata da tutte le Asd delle province associate alla Federazione.