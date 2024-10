"La persona al centro". La Proietti tra la gente

Con il tema "La persona al centro", si è tenuto a Foligno il primo incontro delle tre tappe umbre organizzate da Stefania Proietti, candidata alla presidenza della Regione. L’iniziativa, attraverso dei tavoli di discussione, invita ogni partecipante a contribuire attivamente alla stesura del programma elettorale, con l’obiettivo quindi di rispondere ai bisogni concreti della comunità. Durante l’incontro, Proietti ha sottolineato l’importanza di una sanità pubblica e accessibile per tutti. Il programma elettorale prevede, inoltre, un forte impegno nel sostegno alle famiglie, alle categorie più fragili, e alle persone con disabilità, con attenzione anche a chi si prende cura di loro. Particolare rilievo viene dato dalla candidata all’istruzione: dagli asili nido gratuiti fino ai percorsi scolastici di ogni ordine e grado. Tra i temi prioritari del programma, Proietti ha evidenziato anche il potenziamento dei trasporti per un miglior accesso alla mobilità e l’urgenza di un piano casa. Il tour "In cammino per l’Umbria" proseguirà oggi a Gubbio e l’11 a Orvieto,