La pedalata Spoleto-Campello. Stregati dal verde e dalla bellezza

PERUGIA Tra gli eventi di Frantoi Aperti, sabato 19 “La Grande Pedalata Lungo la Fascia Olivata dei Colli Assisi - Spoleto”, iniziativa di oleoturismo organizzata in collaborazione con Fiab Foligno e YouMobility - marketplace della mobilità sostenibile. Un itinerario in e-bike con partenza da Spoleto (Pg), che lungo i percorsi ciclabili immersi nello spettacolare “paesaggio culturale vivente” modellato dalla coltivazione dell’olivo, porterà a visitare la Basilica di San Salvatore in Spoleto e a Campello sul Clitunno il Tempietto del Clitunno, entrambe beni del sito seriale Unesco “I Longobardi in Italia: i luoghi del potere” (568-774 d.C.). Tappe in alcuni frantoi per assaggiare l’olio appena franto e porterà fino a Campello sul Clitunno. Vista la collaborazione con l’Official Green Carrier Trenitalia, per coloro che prenderanno parte alla “Grande Pedalata”, arrivando con i treni di Regionale Trenitalia ci sarà un’agevolazione del 20%. Sparsi per tutta la regione tantissimi appuntamenti: Gualdo Cattaneo proporrà “Sapere di pane, sapore di olio”; mentre a Campello sul Clitunno “Festa dei Frantoi e dei Castelli” animerà il Castello di Agliano. Ad Assisi sarà protagonista Unto – Unesco, natura, territorio, Olio; Castel Ritaldi, “Il Paese delle Fiabe”, proporrà “Frantotipico”; a Giano dell’Umbria si terrà “La Mangiaunta”; a Todi è in programma “Colori et Olio”; mentre a Trevi ci sarà “Festivol, Trevi tra olio, arte, musica e papille”.