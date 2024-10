La Lega candida il giornalista Euro Grilli. Era capo della comunicazione di Fiorucci

Sono ancora le imminenti elezioni regionali (si terranno tra poco più di un mese, il 17 e 18 novembre 2024) ad agitare il panorama politico della città. Si era detto che, salvo clamorosi ribaltamenti, il centrodestra eugubino poteva ritenere al completo le proprie candidature con Stefano Pascolini per Fratelli d’Italia, Monica Salciarini per Forza Italia e Federica Monarchi per Gubbio Civica nella lista Umbria Civica. Il ribaltamento, invece, c’è stato eccome, perché è di ieri pomeriggio la notizia che il giornalista eugubino Euro Grilli, 68 anni, è pronto a candidarsi per le elezioni del prossimo consiglio regionale con la Lega. Firma del Corriere dell’Umbria e della Gazzetta dello Sport, già capo della comunicazione nello staff del sindaco Vittorio Fiorucci in campagna elettorale, anche i figli Elia e Mattia hanno la passione per la politica, visto che entrambi, in passato, si sono candidati proprio con il partito del Carroccio per le elezioni amministrative. Non si tratta di indiscrezioni, anche se mancano ancora i crismi dell’ufficialità per Euro Grilli: la candidatura è cosa ormai fatta, aumentando così nuovamente il numero di eugubini che si presenteranno come candidati per il consiglio alle prossime elezioni regionali. Per quanto riguarda il centrosinistra, invece, le ufficialità sono arrivate per Mauro Salciarini e Loredana Smacchi per il Movimento 5 Stelle e Gloria Severini per Alleanza Verdi Sinistra. Mancano all’appello Partito Democratico, Liberi e Democratici e Città Futura; le ultime indiscrezioni parlano di una possibile candidatura dei consiglieri comunali Jacopo Cicci (che aveva ricevuto il maggior numero di voti in assoluto nelle ultime elezioni amministrative) e Giorgia Gaggiotti. Questa possibilità sarà quindi presentata ai LeD per cercare sostegno, ma sembra che anche questi ultimi hanno una loro proposta.

Nonostante i tentativi, né Stirati né la Tasso potranno iscriversi al novero, ma il lavoro dietro le quinte sembra aver portato alla chiusura per un nome a sorpresa. Scintille anche per il Movimento 5 Stelle, che rispondono all’intervista rilasciata da Leonardo Nafissi: "Sembra quasi che la lezione alle comunali di qualche mese fa non abbia sortito alcun effetto".

Federico Minelli