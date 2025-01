La Fiera di San Feliciano torna il 25 e 26 gennaio dalle 8 alle 22

FOLIGNO Torna la Fiera di San Feliciano, in programma 25 e 26 gennaio nell’area antistante gli impianti sportivi di Santo Pietro, dalle 8 alle 22. Partecipano operatori autorizzati alla vendita su aree pubbliche di prodotti di vario genere, dall’abbigliamento ai giocattoli, da casalinghi e articoli per la casa agli alimentari, da dolciumi e frutta secca ai prodotti tipici. E’ presente anche un’area destinata all’esposizione delle macchine agricole, prodotti per il giardinaggio, articoli tecnici per l’idraulica, il riscaldamento e articoli edilizi innovativi per la casa.

"Per consentire una riqualificazione della Fiera di San Feliciano, compatibilmente con gli spazi disponibili a seguito dei lavori realizzati nell’area - spiegano gli organizzatori – , sono state adottate, a carattere sperimentale, alcune misure logistiche ed organizzative elaborando una nuova soluzione planimetrica, con 135 posteggi di tipologia alimentare e non alimentare di varie dimensioni di cui 27 posteggi per gli operatori titolari di autorizzazioni nel mercato di via Nazario Sauro (tali posteggi, nel caso in cui non vengano scelti dagli ambulanti del mercato, sono disponibili per la scelta degli operatori del commercio su aree pubbliche che hanno fatto istanza per partecipare alla fiera) 8 posteggi per gli imprenditori agricoli, 6 posteggi destinati all’esposizione di macchine agricole, prodotti per il giardinaggio, articoli tecnici per l’idraulica, il riscaldamento e articoli edilizi innovativi per la casa".