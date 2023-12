TODI - La città sarà protagonista al Parlamento europeo di Bruxelles dall’8 al 14 gennaio 2024 con uno spazio espositivo interamente dedicato a Todi. A rappresentarla a Bruxelles sarà il tempio rinascimentale della Consolazione, attribuito a Donato Bramante del quale ricorrono i 510 anni dalla morte. L’iniziativa di mettere in bella mostra la città di Todi è partita dall’europarlamentare tuderte Francesca Peppucci, che ha trovato subito piena unità di intenti nell’amministrazione comunale di Todi e in Etab, l’ente proprietario del Tempio. "Un’occasione – ha detto – per promuovere oltre i confini nazionali le bellezze dell’Umbria, come accaduto nei mesi scorsi per la Giostra della Quintana". A rendere più solenne l’inaugurazione della mostra anche il coro Madre Speranza di Collevalenza, diretto dal Maestro Marco Venturi. "Abbiamo realizzato del nuovo materiale espositivo - afferma Leonardo Mallozzi, presidente di Etab La Consolazione – sia fisico sia multimediale, all’altezza della sede prestigiosa che ci vedrà ospiti".Susi Felceti