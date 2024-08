La città ricorda le tante vittime

TERNI Cinquecento bombe e centinaia di vittime, tra cui bambini e intere famiglie. Ieri la commemorazione delle vittime nell’anniversario degli 81 anni dal primo bombardamento della città, avvenuto appunto l’11 agosto del 1943. Alle 10.30 nella chiesa di San Francesco a suffragio di tutte le vittime dei bombardamenti e per la pace, una messa è stata celebrata dal vicario generale don Salvatore Ferdinandi. All’inizio della messa i dieci rintocchi del campanone e ventinove della campana grande, a ricordo dell’esatto orario del primo bombardamento su Terni, alle 10,29 di quell’11 agosto di 81 anni fa. Quindi in via Lanzi cerimonia ufficiale di commemorazione, alla presenza delle autorità cittadine, con la deposizione di una corona d’alloro da parte del Comune ai piedi del monumento in memoria (foto); un’altra corona è stata deposta dall’Associazione nazionale vittime civili di guerra, sezione di Terni. La cerimonia è proseguita al cimitero centrale dove sono state deposte le corone al monumento che ricorda il bombardamento su Terni, a ricordo dei caduti civili. Presente il vicesindaco Riccardo Corridore ncon il Gonfalone cittadino. "Primo bombardamento alleato su Terni – così su isuc.alumbria.it – . In due successive ondate la

città subisce gravissimi danni materiali e un ingente numero di vittime (secondo le stime ufficiali sono cinquecento i morti, altrettanti i

feriti e pure i dispersi, poi in gran parte accertati come deceduti). Fino alla Liberazione, si conteranno oltre cento incursioni aeree in città e

nel territorio circostante"