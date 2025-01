La carica dei volontari. A Gubbio pronti 17 posti destinati al Servizio civile

Come ogni anno il dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio Civile Universale ha pubblicato il bando per la selezione dei volontari che nel 2025 vorranno partecipare al servizio civile. Anche il comune di Gubbio fa la sua parte e, all’interno della propria struttura amministrativa, propone un totale di 17 posti su 8 progetti diversi. Quattro volontari saranno indirizzati verso due progetti nel settore ambientale: "Volontari per la tutela ambientale e del territorio nei Comuni di Lazio, Marche e Umbria" e "Mobilità e ambiente: volontari per la riqualificazione dei Comuni italiani". In quest’ultima iniziativa rientrerà anche un posto per il servizio Patrimonio, mentre per i Servizi Sociali sono due i volontari che faranno parte del progetto "Stai con me. Volontari nei servizi assistenziali dei Comuni dell’Umbria". Il settore Cultura offre invece tre posti nel progetto "Custodire la memoria: musei e cultura nei Comuni umbri" e un altro su "Respiriamo cultura: volontari nelle biblioteche della Provincia di Perugia" e cinque posti per volontari che vogliano lavorare su progetti relativi ai servizi educativi e di orientamento nei Comuni Umbri, da destinare al Servizio Organizzazione e Servizi Strategici, all’Ufficio Informagiovani, al Digipass, all’Ufficio finanziamenti europei. Infine un volontario sarà utilizzato nel settore Istruzione per il progetto "Volontari per la promozione delle bellezze dei Comuni umbri", da destinare al Servizio Turismo e Sport. Anche la Caritas diocesana mette a disposizione tre posti per due progetti: uno per "In cammino con gli ultimi" e due per "Incontri in campo". Tutte le iniziative hanno una durata di 12 mesi e con un orario di servizio di circa 25 ore settimanali, articolato su cinque o sei giorni a settimana. Possono presentare domanda i ragazzi e le ragazze tra 18 e 29 anni non compiuti alla data di scadenza del bando (18 febbraio 2025). I volontari prenderanno probabilmente servizio a partire dal maggio 2025 e verranno ricompensati con un assegno mensile di 507,30 euro. La domanda si presenta esclusivamente on line attraverso una specifica piattaforma (domandaonline.serviziocivile.it). Per maggiori dettagli vengono organizzati due incontri aperti: il 28 gennaio e l’11 febbraio alle 16:00 presso l’Ufficio Informagiovani di Gubbio.

Federico Minelli