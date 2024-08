La biblioteca diventa più giovane. Una sala dedicata agli ’under 20’

Riapre domani dopo la pausa di Ferragosto e si presenta con nuovi spazi e servizi. Nella Biblioteca comunale Carducci, a palazzo Vitelli a San Giacomo, sono state completamente riallestite e riorganizzate due sale. La grande sala 22, quella che si affaccia su piazza del Marchese Paolo, è ora destinata ad accogliere tutta la narrativa contemporanea, che mantiene l’originaria suddivisione per ordine alfabetico dell’autore. Al suo interno si trovano anche la collezione di poesia, gli audiolibri e la narrativa in lingua originale.

Ma la novità è un’altra. È stata infatti interamente dedicata ai più giovani la sala 26, dove sarà possibile trovare la narrativa per la fascia 10-12 anni, mentre ai ventenni è dedicata una selezione di fumetti e graphic novel. La nuova disposizione offre ai ragazzi la possibilità di utilizzare uno spazio esclusivamente dedicato a loro, privo di tavoli destinati allo studio, dove sarà possibile disporre di una maggiore libertà di movimento, senza il timore di disturbare chi sta studiando. "L’obiettivo è di garantire una maggiore fruibilità degli spazi e di rendere sempre più piacevole una visita in Biblioteca", spiega l’assessore alla Cultura Michela Botteghi, che ringrazia la responsabile Patrizia Montani e il personale. "Per i ragazzi, in particolare, abbiamo pensato a una sala più libera e meno condizionata, dove potersi sentire a proprio agio e ritrovarsi per condividere interessi e passioni", aggiunge Botteghi, nell’esprimere la riconoscenza dell’amministrazione comunale all’Associazione Amici del Fumetto per aver donato alcuni poster che abbelliscono e caratterizzano la sala 26. Da domani la biblioteca sarà aperta tutte le mattine dalle 9 alle 13 fino a sabato 31 agosto. L’abituale orario di apertura al pubblico verrà ripristinato a partire da lunedì 2 settembre. Sempre pensando di rendere accessibile e fruibile la cultura a tutti i cittadini, portandola dove le persone si incontrano, per sabato 31 agosto è stato programmato l’ultimo appuntamento estivo dell’iniziativa “Una Bancarella di Libri. La biblioteca va al mercato”, un’occasione attesa e molto gradita da coloro che frequentano il mercato settimanale. "L’allestimento di una piccola succursale esterna, dove vengono proposti libri che rispondono alle varie tipologie di lettori e alle varie fasce d’età – osservano Botteghi e Montani - consente alla Biblioteca Carducci di farsi conoscere e apprezzare anche da coloro che non sono abituati a frequentarla e che possono così scoprire tutte le potenzialità e i servizi offerti alla comunità".