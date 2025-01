La Befana dai mille volti. Festa con 400 motociclisti. Spettacolo in centro con la discesa dal Duomo

I mille volti della Befana perugina hanno regalato ieri una grande giornata di festa, di allegria, divertimento e solidarietà. Il pubblico delle grandi occasioni, con i bambini in prima fila, si è infatti riversato in centro e ha affollato le tante manifestazioni che si sono susseguite quasi senza soluzione di continuità.

La festa è iniziata presto, in mattinata, con due grandi classici della tradizione. La Befana è arrivata in piazza IV Novembre su due ruote, con il raduno di circa 400 motociclisti e motocicliste che hanno aderito alla Motobefana Uisp. Attraverso via Fani e viale Indipendenza hanno lasciato l’acropoli e con tre percorsi hanno raggiunto Passignano per portare doni alla Comunità per bambini con genitore “Casa Paolo Concer”. Subito dopo è stata la volta delle moto e auto d’epoca della “Befana del Vigile“ firmata Camep, in bella mostra in Piazza IV Novembre tra vin brulé e dolci. Momento clou della rievocazione la premiazione dei partecipanti nella Sala della Vaccara e la consegna dell’assegno per il concorso sulla sicurezza statali promosso dalla Polizia Municipale e rivolto ai più giovani. Ad accogliere i due eventi la sindaca Vittoria Ferdinandi con i suoi assessori. "Abbiamo un esempio – ha detto – di quanto si può realizzare quando associazionismo e istituzioni si uniscono".

Nel pomeriggio boom di presenza al PalaBarton per la “Befana sui pattini“ e tanta gioia e allegria al Comitato Daniele Chianelli dove la Befana ha portato calze e doni, prima al Reparto di Oncoematologia pediatrica, per i bimbi ricoverati, e subito dopo al Residence. Gran finale in Piazza IV Novembre: invocata da bambini e famiglie, tra musica e fuochi d’artificio, la Befana è volata giù dal campanile della Cattedrale grazie all’acrobatica discesa curata dal Comando dei vigili del fuoco, in collaborazione con l’Associazione Gianluca Pennetti Pennella.