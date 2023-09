Jasmine Trinca e Gianni Amelio ospiti al Caporali

Grandi nomi al festival “Castiglione di Cinema“ che oggi propone una giornata ricchissima di proiezioni e incontri nella nuova multisala Caporali. In mattinata, dopo l’incontro con i ragazzi dei licei di Laura Dellli Colli e l’omaggio a Monica Vitti con la visione di “La ragazza della pistola“ si terrà alle 11.30 una masteclass per studenti con il regista Paolo Genovese, presidente Umbria Film Commission. Poi alle 15 incontri suoi Borghi più belli d’Italia e il cinema con Fiorello Primi e Alberto Pasquale, direttore Umbria Film Commission, alle 16 incontro con le registe Silvia Chiodin e Greta Calaciura, per un progetto a difesa dei film, dei ricordi e delle memorie. Alle 17.30 grande protagonista sarà Jasmine Trinca (nella foto), che racconterà il suo mestiere d’attrice e il debutto alla regia con con il film “Marcel!“ che sarà presentato al pubblico. E alle 20.30 riflettori su Gianni Amelio, maestro del cinema italiano che incontrerà il pubblico e riceverà il premio alla carriera del festival. A seguire proiezione di uno dei suoi film più celebrati, ‘Lamerica’, uscito nel 1994 e ancora attualissimo.