Jack Sintini incontra i giovani sportivi

CORCIANO - Stasera alle 21 nella sede della Proloco di Mantignana, in via Buonarroti, l’associazione Giacomo Sintini in collaborazione con l’Arcs di Mantignana ha organizzato un incontro - patrocinato dal Comune - con i ragazzi delle società sportive e quanti vorranno interfacciarsi con aspetti, spesso taciuti, della vita. Ex giocatore di pallavolo, Jack Sintini racconterà la sua storia, passata attraverso la malattia, fortunatamente vinta, e per questo divenuta patrimonio da condividere. Da questo viaggio personale ha preso le mosse l’omonima associazione che, con le sue iniziative, contribuisce a sostenere quanti, invece, stanno ancora combattendo, per donare loro una speranza. Anche la serata di Mantignana avrà uno sfondo benefico ed i proventi raccolti andranno a sostenere il progetto “Regala un sorriso“ che ha come destinatari i bambini dell’oncoematologia pediatrica dell’ospedale di Perugia.