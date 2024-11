Istituto Clinico Tiberino. C’è il nuovo contratto. Con il bonus ai dipendenti

Firmato il contratto integrativo aziendale per i dipendenti dell’Istituto Clinico Tiberino, in questi giorni sotto il faro della cronaca nazionale come esempio di buona gestione pubblico-privata, per la soddisfazione della presidente della Regione Tesei, che difende con le unghie e con i denti la "sua" sanità. Il contratto, in vigore per i prossimi quattro anni, prevede tra le altre cose una incentivazione per tutti i dipendenti ed riconoscimento di un ulteriore premio di 1.000 euro netti, sotto forma di welfare, per coloro che raggiungono il traguardo dei venticinque anni in azienda.

L’intesa raggiunta nella struttura di Umbertide, spiegano i vertici dell’Istituto, nasce da "una trattativa virtuosa iniziata con la riorganizzazione dell’Istituto, ed è stata condotta in grande collaborazione tra direzione e organizzazioni sindacali". L’azienda sottolinea il raggiungimento "di un importante accordo sulle progressioni economiche orizzontali di carriera, orientato alla netta diminuzione dei tempi per l’acquisizione di livelli di inquadramento superiore". Inoltre, rimarcano i vertici aziendali, "è stato anche disciplinato il tempo di vestizione previsto per tutti gli operatori sanitari e sono stati individuati regimi di orario uniforme per tutto il personale. La volontà, è quella di proseguire la via intrapresa delle buoni relazioni interne rivelatasi in questi anni di rilancio fondamentale per raggiungere i risultati registrati".

Nei giorni scorsi dell’ICT si era occupato anche "Dritto e rovescio", trasmissione di Rete 4 condotta da Paolo Del Debbio sottolineandone i notevoli risultati, facendo sì che Matteo Salvini, ospite in studio, si complimentasse con il vertice dell’Ict per l’ottimo lavoro. A rivendicare il nuovo corso dell’Istituto è la presente della Regione Donatella Tesei, che in una nota ha sottolineato: "A chi ci accusa di voler privatizzare la sanità rispondiamo con i fatti. In Umbria abbiamo reso pubblico ciò che prima era privato, riprendendo la maggioranza dell’Istituto Clinico Tiberino, che ora è un’eccellenza nazionale nella riabilitazione funzionale. L’ICT è passato da una perdita di 1,5 milioni a un utile di 2,3 milioni a favore degli investimenti per i pazienti. Questa è la nostra idea di sanità: pubblica, efficiente e al servizio di tutti".

Pa.Ip.