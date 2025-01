Intelligenza artificiale. Ecco il libro di Frontoni

GUBBIO – Torna a Gubbio, per il terzo anno consecutivo, Emanuele Frontoni, autore di fama internazionale e punto di riferimento nel panorama della divulgazione scientifica. L’appuntamento, organizzato dall’indirizzo Scientifico del Mazzatinti, è per venerdì 17 gennaio, a partire dalle ore 11:15, presso la sala dell’ex refettorio della Biblioteca Sperelliana. Protagonista dell’ultimo libro sarà l’ultimo libro di Frontoni, "AI, ultima frontiera", che conduce il lettore in un viaggio nel mondo dell’intelligenza artificiale, esplorando le sue applicazioni più innovative, come l'utilizzo di robot per monitorare le infrastrutture o l’ausilio dell’IA nella diagnosi precoce di disturbi dello spettro autistico, fino alle implicazioni etiche e sociali di queste nuove frontiere, offrendo una panoramica completa e accessibile di un tema complesso e in continua evoluzione. All’incontro, presieduto dalla Dirigente scolastica Sabrina Antonelli, parteciperanno gli studenti del liceo scientifico, classico e scienze umane.