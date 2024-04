Infortuni sul lavoro, le indagini. Doppio accordo tra Procura e Usl 1

In Umbria nel 2023 gli infortuni sul lavoro sono diminuiti del 5,8%, ma sono aumentate le vittime, 25 contro 21. In aumento anche le malattie professionali, incrementate del 25,5%. A fronte di queste cifre, la Procura della Repubblica di Perugia e il Servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro della Usl Umbria 1 hanno siglato due protocolli d’intesa per la individuazione delle linee guida di intervento in materia di indagini per infortunio sul lavoro e le malattie professionali. A siglare gli accordi, Raffaele Cantone, procuratore della Repubblica di Perugia, Nicola Nardella, direttore generale dell’Usl 1, e Patrizia Bodo, responsabile del Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro dell’Usl 1. Il primo protocollo ha lo scopo di fornire indicazioni operative per garantire tempestività e uniformità dell’intervento e per assicurare un adeguato coordinamento dell’intervento ai fini del rapido ed esaustivo accertamento dei fatti e delle eventuali responsabilità penali. "Con questi due protocolli abbiamo regolamentato tutto l’iter d’interventi perché, soprattutto nella parte iniziale legata agli infortuni sul lavoro, sono fondamentali la tecnica degli accertamenti e le modalità. Con questi documenti abbiamo reso più efficiente ed efficace la ricerca della responsabilità penale" ha commentato il procuratore Cantone. "Per fortuna – ha concluso – i numeri degli infortuni sul lavoro in Umbria non sono fuori controllo ma è fondamentale tenere alta la guardia e quindi individuare gli strumenti migliori".

"Questi protocolli sono nati dalla necessità di gestire al meglio anche l’azione penale – rimarca anche il direttore generale Nicola Nardella – perché nell’ambito degli incarichi della Ausl ci sono funzioni che sono specifiche, delegate dal procuratore della Repubblica, come quelle di ufficiali di polizia giudiziaria. Quindi nell’infortunio l’accertamento che viene fatto nelle prime ore è un momento molto delicato, in cui intervengono tante figure che devono gestire in maniera armonica l’azione che sono chiamati a svolgere. Non da meno la gestione delle malattie professionali".

