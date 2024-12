’Industria Felix’. Premiata la Ciam

"E’ per noi un motivo di grande orgoglio e una conferma del lavoro che da oltre 45 anni portiamo avanti con passione e impegno. Questo riconoscimento rappresenta non solo un traguardo, ma uno stimolo a continuare a innovare e a crescere mantenendo sempre saldi i nostri valori di qualità, sostenibilità e attenzione al cliente". Così Federico Malizia, Ceo di Ciam, l’azienda umbra di Petrignano di Assisi - leader nella fornitura di design e tecnologia per arredatori nel settore bar, pasticcerie, gelaterie e ristorazione - che è tra le 161 imprese italiane che hanno ricevuto il Premio Industria Felix di "Alta onorificenza di bilancio".