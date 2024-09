Scontro frontale tra auto e furgone, muore vigile del fuoco: era andato da poco in pensione

Perugia, 11 settembre 2024 – Tragedia nel pomeriggio, intorno alle 18, a Sant’Angelo di Celle, lungo la strada Marscianese. Un terribile scontro frontale tra un’auto e un furgone ha portato a un bilancio tragico: un morto e tre feriti.

La vittima è il conducente dell’auto: Mario Cotogni, 64 anni, vigile del fuoco da poco in pensione. Fino a poco tempo fa lavorava al distaccamento Vvf di Todi. Una notizia che ha sconvolto la grande famiglia dei vigili del fuoco: “Il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Perugia si unisce al dolore della famiglia Cotogni in questo triste momento, esprimendo le più sentite condoglianze per la perdita di un collega stimato e benvoluto”, dicono dal corpo.

A seguito dell’impatto i tre occupanti del furgone sono rimasti feriti, fortunatamente in modo non grave. Due di loro sono stati trasportati in codice verde all’ospedale di Todi, mentre il terzo è stato portato in codice giallo al Santa Maria della Misericordia.

Sul posto sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco, oltre al personale sanitario del 118, la polizia locale e i carabinieri della Compagnia di Todi. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per consentire i soccorsi e i rilievi del caso. Le indagini sono in corso per accertare le cause esatte dell'incidente.