Incendio al distributore di benzina. Tre auto coinvolte, ferito un 60enne

Mentre i veicoli attendono di fare rifornimento va a fuoco il distributore di benzina: coinvolte tre auto, con una persona che finisce all’ospedale con lievi ustioni alle gambe. E’ quanto successo ieri, poco dopo le 16, in pieno centro abitato, quando per motivi in corso di accertamento un incendio si è sviluppato in un distributore di carburanti. L’incidente si è verificato in viale Martiri della Resistenza, all’altezza del supermercato, nelle vicinanze di una casa di riposo per anziani, a poche centinaia di metri dall’ospedale. Secondo quanto emerso, le conseguenze potevano essere ben più gravi. Alla fine un uomo di 60 anni, al volante di una Smart, è rimasto ustionato agli arti inferiori. Sul posto è intervenuta l’ambulanza, oltre ai mezzi dei vigili del fuoco che per fortuna hanno domato rapidamente le fiamme, è il ferito è stato soccorso dal personale del 118 che lo ha trasferito all’ospedale San Matteo per accertamenti. Fortunatamente le ustioni sono risultate di lieve entità. Illese le persone che si trovavano all’interno delle altre auto e che sono riuscite a schivare le fiamme.

Al distributore tre auto erano ferme per effettuare il rifornimento, quando improvvisamente si sono innescate le fiamme. In breve tempo si è alzata in cielo una nuvola di fumo nero ben visibile da tutta la città. Immediato è stato anche l’allarme lanciato ai vigili del fuoco che, visto il pericolo, hanno raggiunto viale Martiri della Resistenza con ben tre mezzi ed hanno domato le fiamme fino a spegnere completamente l’incendio. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e la polizia locale per ricostruire la dinamica dell’incidente e verificare eventuali responsabilità, ma anche per regolare il traffico lungo una delle vie più transitate della città. A metà pomeriggio comunque tutto è tornato alla normalità. Ingente il bilancio dei danni, sia alla stazione di servizio parzialmente inagibile, sia alle tre auto prese di mira dalle fiamme. Non è chiaro se l’incendio si è innescato per un comportamento pericoloso del sessantenne o per un malfunzionamento della pompa di distribuzione e dell’auto. L’esatta dinamica di quanto avvenuto resta al vaglio della squadra di polizia giudiziaria dei vigili del fuoco.