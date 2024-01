In scena il musical dedicato al Beato Angelo

GUALDO TADINO - Un musical dedicato al Beato Angelo. La singolare iniziativa è uno degli eventi culturali di maggior rilievo connessi alle celebrazioni del settimo centenario della morte del santo protettore gualdese, che prendono avvio con la festa del 15 gennaio. S’intitola ’Ali d’Angelo’, è frutto dell’estro artistico degli autori Andrea Fiorentini, Lorenzo Evangelisti e Valentina Notari, che si sono ispirati al libro “Biancospino in gennaio“ di monsignor Vittorugo Righi e le musiche dello stesso Andrea Fiorentini, Giampaolo Cavalieri e Lucia Mancini; le coreografie e le scenografie sono curate rispettivamente da Lorena Cerretti e Monica Cappelletti. "Il progetto è nato un anno fa – ha detto Fiorentini –. Sono partito da un brano al pianoforte e poi rimasto coinvolto da un flusso di idee. Il musical non toccherà solo il lato religioso della vita di Angelo: abbiamo cercato di curare anche il contesto storico e le condizioni di vita della Gualdo di allora. Le sonorità sono un mix tra il classico e il moderno". Lo spettacolo verrà proposto al Don Bosco alle 21.30 del 15, 19, 20 e 21 gennaio; previste repliche mattutine per gli studenti. È stato anche annunciato che domenica all’Angelus il Papa manderà un saluto a Gualdo Tadino.

Alberto Cecconi