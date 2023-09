In ricordo di Giorgia. Le foto della ragazza diventano una mostra

Riscoprire il mondo attraverso gli occhi di Giorgia, respirare la sua curiosità, il suo amore per i dettagli, conoscere la sua vena creativa: nasce così l’idea della mostra fotografica “Giorgia”, con gli scatti di Giorgia Panciarola (in arte Hilay), la giovane ragazza tragicamente scomparsa a soli 19 anni in un incidente stradale a San Feliciano. Inaugurazione oggi alle 18 Sala Cannoniera della Rocca Paolina con il sindaco di Perugia, Andrea Romizi e quello di Magione, Giacomo Chiodini. Sarà presentato il libro che raccoglie gli scatti di Giorgia.